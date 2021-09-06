الاقتصاد

الجزيرة يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 06-09-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الجزيرة (1020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب حذرة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.97% ليكسب السهم نحو 18 هللة ويستقر على سعر 18.68 ريال، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 19.20، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 17.84.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.26 ومستوى المقاومة 19.20. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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