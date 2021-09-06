شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 06-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الجزيرة (1020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب حذرة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.97% ليكسب السهم نحو 18 هللة ويستقر على سعر 18.68 ريال، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 19.20، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 17.84.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.26 ومستوى المقاومة 19.20.