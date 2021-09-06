شكرا لقرائتكم خبر عن سدكو كابيتال يتحرك بنطاق ضيق – تحليل صباحي – 06-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم سدكو كابيتال (4344) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعد محاولات السهم السابقة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب زخماً إيجابياً ليتعافى ويرتفع من جديد، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.15% ليكسب السهم نحو 2 هللة ليستقر على سعر 13.12 ريال، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 12.92، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 13.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.75 ومستوى المقاومة 13.60.