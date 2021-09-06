شكرا لقرائتكم خبر عن تكوين يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 06-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم تكوين (1201) الارتفاع في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، ليحقق السهم مكاسب بنسبة بلغت 2.68% ليكسب السهم نحو 60 هللة ويستقر على سعر 23.00 ريال، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 21.80، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 24.01.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.80 ومستوى المقاومة 24.01.