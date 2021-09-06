شكرا لقرائتكم خبر عن الفخارية يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 06-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الفخارية (2360) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، وتأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها إلى حد ما مقارنة بحركة السهم.

لهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 106.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 96.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 96.60 ومستوى المقاومة 106.00.