شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت حائل يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 06-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسمنت حائل (3001) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.23% ليكسب السهم نحو 4 هللة فقط ليستقر على سعر 17.74 ريال، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 18.66، ليستهدف من جديد مستوى الدعم المحوري 16.86.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.20 ومستوى المقاومة 18.20.