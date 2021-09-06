شكرا لقرائتكم خبر عن البابطين يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 06-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم البابطين (2320) ارتفاعاً في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب حادة بنسبة بلغت 3.68% بما يعادل 1.40 نقطة ليستقر على سعر 39.40 ريال، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 37.90، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 41.25 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.90 ومستوى المقاومة 41.25.