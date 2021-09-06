شكرا لقرائتكم خبر عن وفرة يتراجع بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط – تحليل صباحي – 06-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم وفرة (2100) في آخر جلساته، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، ليسجل السهم خسائر بنسبة بلغت -0.88% ليخسر السهم نحو -1.40 نقطة ويستقر على سعر 157.20، ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما كبح من خسائر السهم الأخيرة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 167.00، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 152.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 152.20 ومستوى المقاومة 167.00.