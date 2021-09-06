شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 06-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سلامة (8050) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.98% ليخسر السهم نحو 25 هللة ويستقر على سعر 25.35 ريال، وذلك وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه صاعد على المدى المتوسط في وقت سابق، ليسيطر عليه الاتجاه التصحيحي الهابط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 24.18، طيلة ثبات المقاومة 27.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.18 مستوى المقاومة 26.50.