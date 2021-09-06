شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 06-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف خلال جلسة امس الاحد مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 9.675 ريال، مقتربا من هدفه السعري الثاني عند 9.75 ريال، وفي ظل انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 9.55 ريال كمستوى اول ثم 9.40 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 9.75 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9.62 وبين مستوى المقاومة هو 9.70 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط