شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي متحد (AUB) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 06-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اغلق السهم امس في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 268 فلس، بالتزامن مع ظهور اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 246 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 280 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 265 فلس وبين مستوى المقاومة هو 269 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط