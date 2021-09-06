شكرا لقرائتكم خبر عن ايفا فنادق (IFAHR) الانظار تتجه لاسفل -تحليل صباحي- 06-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وهو 40.30 فلس، وهو ادنى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، وبالنظر الى المؤشرات الفنية نلاحظ استمرار الاداء السلبي، حيث اطلق مؤشر ماكد اشارة بيع، لذلك نتوقع الانخفاض لمستوى 39 ثم 34 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 43 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 39.2 فلس وبين مستوى المقاومة هو 41.4 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط