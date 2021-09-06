شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج التجاري (KCBK) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 06-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 2.25 ريال، في ظل ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 2.10 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.30 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.20 وبين مستوى المقاومة هو 2.26 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط