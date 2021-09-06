شكرا لقرائتكم خبر عن بورتلاند (PCEM) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 06-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد عند مستوى 960 فلس وهو ادنى مستوى له خلال الجلسة، وبالتزامن مع ظهور اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يشير الى امكانية الانخفاض لمستويات قد تصل الى 950 فلس كمستوى اول ثم 905 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 990 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 950 فلس وبين مستوى المقاومة هو 965 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط