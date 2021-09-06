شكرا لقرائتكم خبر عن زين (ZAIN) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 06-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم التراجع كما اشرنا في تقريرنا الاخير ليغلق امس الاحد عند مستوى 599 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مصحوبا بظهور اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك فالانظار تتجه لاسفل للوصول لمستوى الدعم الهام عند 583 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 610 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 595 فلس وبين مستوى المقاومة هو 603 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط