شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر للتأمين (QATI) يتلقى مقاومة في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 06-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال جلسة امس الاحد ليغلق عند مستوى 4.465 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 2.50 ريال منعته من الارتفاع منذ شهر يوليو الماضي، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا لمستويات قد تصل الى 2.44 ريال كمستوى اول ثم 2.35 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.50 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.46 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.47 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط