شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 06-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، محققاً مكاسب طفيفة ولليوم الثاني على التوالي بنسبة بلغت 0.14% بما يعادل 16.05 نقطة ليستقر المؤشر على مستوى 11,335.92، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لسيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل.

لذلك تستمر توقعاتنا بالمزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، وذلك طيلة ثبات الدعم المحوي 11,000، ليستهدف مستوى المقاومة 11,500.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11,169.83 ومستوى المقاومة 11,500.