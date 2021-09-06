شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 06-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر اولى جلسات الأسبوع الحالي في المنطقة الحمراء، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 7437 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، وبالتزامن مع استمرار تداول مؤشر القوة النسبية في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر حركة تصحيحية لاسفل للوصول لمستوى الدعم 7350 ثم 7050 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7500 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,426 بينما مستوى المقاومة هو 7,454 نقطة