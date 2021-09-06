شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواصل التراجع -تحليل صباحي- 06-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر التراجع كما اشرنا في تقاريرنا السابقة ليغلق امس الاحد عند مستوى 11061 نقطة، مقتربا من هدفه السعري المتوقع عند 10970 نقطة، والذي نحذر من اختراقه، حيث في هذة الحالة سيواصل المؤشر تراجعه لمستويات اقل قد تصل الى 10800 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الايام القادمة خاصة الاسبوع الحالي.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 11,045 بينما مستوى المقاومة هو 11,074 نقطة