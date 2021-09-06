شكرا لقرائتكم خبر عن 191.5 مليون دولار كلفة استثمار إنتاج الأرز بين المملكة وكوت ديفوار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار، عبدالله السبيعي لـ«اليوم»، أن الكلفة التقديرية لمشروع التعاون الإستراتيجي المقترح من كوت ديفوار للاستثمار في مجال إنتاج الأرز يقدر بنحو 191.5 مليون دولار، فيما يهدف إلى إنتاج مليون طن من الأرز بعد مرور عام واحد من تاريخ بداية الاستثمار، فيما يمكن أن ينمو إلى 3 ملايين طن بحلول 2025.

وقال السبيعي: إن الاستثمارات تشمل شراء الأراضي وتجهيزها وشراء المعدات الزراعية وإنشاء مصنع الحبوب وبناء صوامع التخزين والخدمات العامة مثل الكهرباء والماء، متوقعا أن يبلغ العائد على الاستثمار نحو 78 مليون دولار بعد عامين ونصف العام.

وأشار إلى أنه تم إعداد الدراسات التفصيلية للمشروع، خاصة أن مشروع الأرز يعد أحد قطاعات الأغذية الإستراتيجية للمملكة وكوت ديفوار، موضحا أن الاتفاقية تأتي انطلاقا لتوثيق التعاون بين البلدين والمصالح المشتركة وسعيا لتطوير العلاقات.

ولفت إلى أن المملكة تمتلك قطاعا خاصا قادرا على الاستثمار في هذ المجال الإستراتيجي مع جميع الضمانات المؤسسية والتنظيمية والقانونية القادرة على طمأنة المستثمرين، بالإضافة إلى ذلك فإن دراسة الوضع في البلدين تجعل من الممكن تحديد أوجه التكامل الواضحة، التي تتطلب إقامة تعاون في هذا القطاع.

وأضاف السبيعي: إن خرائط الأرز ترتكز في المناطق الغربية والشمالية الغربية بإمكانات إنتاجية كبيرة، والمناطق الوسطى والشرقية والشمالية الشرقية والغربية متوسطة إمكانات الإنتاج، فيما يعد جنوب كوت ديفوار ذات إمكانات إنتاجية منخفضة، منوها بأنه حاليا لا توجد أي اتفاقيات للتبادل التجاري بين البلدين، ولكن توجد حاليا دراسة مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين المملكة وكوت ديفوار ومشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.

وكانت السعودية وجمهورية كوت ديفوار قد وقّعتا بداية العام الجاري اتفاقية عامة للتعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة، فيما تفتح الاتفاقية الآفاق لإبرام اتفاقيات ثنائية متخصصة في المجالات، التي تهم الدولتين.