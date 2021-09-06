شكرا لقرائتكم خبر عن 2.039 تريليون ريال.. الودائع المصرفية بنهاية يوليو الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي «ساما» ارتفاع الودائع المصرفية في يوليو الماضي مسجلة 2.039 تريليون ريال، مقابل 2.030 تريليون ريال في يونيو 2021، بزيادة على أساس شهري 0.5 %.

وأشارت النشرة إلى أن الودائع المصرفية تحت الطلب بلغت نحو 1.316 تريليون ريال، في يوليو الماضي، مقابل 1.333 تريليون ريال في يونيو 2021، بانخفاض 1.2 %، تضمنت 1.153 تريليون ريال للشركات والأفراد، في يوليو 2021، مقابل 1.182 تريليون ريال في يونيو الماضي، بانخفاض قدره 2.4 %، كما تضمنت ودائع الهيئات الحكومية التي سجلت 163.386 مليار ريال، مقابل 151.018 مليار ريال بارتفاع قدره 8.2 %، فيما بلغت التحويلات القائمة 19.197 مليار ريال، مقابل 16.657 مليار ريال، بارتفاع قدره 15.2 % في فترة المقارنة ذاتها.

وأشارت النشرة إلى أن الاعتمادات المستندية بلغت 33.461 مليار ريال في يوليو 2021، مقابل 26.277 مليار ريال في يونيو الماضي، مرتفعة بنسبة 27.3 %، بينما بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 219.346 مليار ريال، في يوليو 2021، مقابل 208.669 مليار ريال في يونيو الماضي، بارتفاع قدره 5.1 %.

وأوضحت النشرة أن الودائع المصرفية بالعملة الأجنبية في يوليو الماضي، تضمنت 130.583 مليار ريال للهيئات الحكومية بارتفاع 1.9 %، مقابل 128.142 مليار ريال في يونيو2021، فيما تضمنت أيضا 88.763 مليار ريال للشركات والأفراد في يوليو 2021 بارتفاع 10.2 % مقابل 80.527 مليار ريال في يونيو الماضي.

وأوضحت النشرة أن الودائع شبه النقدية بلغت 272.004 مليار ريال في يوليو الماضي، مقابل 219.235 مليار ريال في يونيو 2021، بارتفاع قدره 8.1 %، بينما بلغت الودائع الزمنية والادخارية 450.874 مليار ريال، في يوليو 2021 مقابل 445.195 مليار ريال، في يونيو الماضي بزيادة 1.3 %، تضمنت 227.729 مليار ريال للهيئات الحكومية، و228.145 مليار ريال للشركات والأفراد مرتفعة 1.6 %، و1 % على التوالي.

وكشفت النشرة أن مجموع الودائع المصرفية ارتفعت على أساس سنوي في يوليو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2020 بنسبة 11 %، إذ سجلت في يوليو من العام الماضي نحو 1.836 تريليون ريال.