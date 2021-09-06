شكرا لقرائتكم خبر عن 2.039 تريليون ريال.. الودائع المصرفية بنهاية يوليو الماضي والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت النشرة إلى أن الودائع المصرفية تحت الطلب بلغت نحو 1.316 تريليون ريال، في يوليو الماضي، مقابل 1.333 تريليون ريال في يونيو 2021، بانخفاض 1.2 %، تضمنت 1.153 تريليون ريال للشركات والأفراد، في يوليو 2021، مقابل 1.182 تريليون ريال في يونيو الماضي، بانخفاض قدره 2.4 %، كما تضمنت ودائع الهيئات الحكومية التي سجلت 163.386 مليار ريال، مقابل 151.018 مليار ريال بارتفاع قدره 8.2 %، فيما بلغت التحويلات القائمة 19.197 مليار ريال، مقابل 16.657 مليار ريال، بارتفاع قدره 15.2 % في فترة المقارنة ذاتها.
وأشارت النشرة إلى أن الاعتمادات المستندية بلغت 33.461 مليار ريال في يوليو 2021، مقابل 26.277 مليار ريال في يونيو الماضي، مرتفعة بنسبة 27.3 %، بينما بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 219.346 مليار ريال، في يوليو 2021، مقابل 208.669 مليار ريال في يونيو الماضي، بارتفاع قدره 5.1 %.
وأوضحت النشرة أن الودائع المصرفية بالعملة الأجنبية في يوليو الماضي، تضمنت 130.583 مليار ريال للهيئات الحكومية بارتفاع 1.9 %، مقابل 128.142 مليار ريال في يونيو2021، فيما تضمنت أيضا 88.763 مليار ريال للشركات والأفراد في يوليو 2021 بارتفاع 10.2 % مقابل 80.527 مليار ريال في يونيو الماضي.
وأوضحت النشرة أن الودائع شبه النقدية بلغت 272.004 مليار ريال في يوليو الماضي، مقابل 219.235 مليار ريال في يونيو 2021، بارتفاع قدره 8.1 %، بينما بلغت الودائع الزمنية والادخارية 450.874 مليار ريال، في يوليو 2021 مقابل 445.195 مليار ريال، في يونيو الماضي بزيادة 1.3 %، تضمنت 227.729 مليار ريال للهيئات الحكومية، و228.145 مليار ريال للشركات والأفراد مرتفعة 1.6 %، و1 % على التوالي.
وكشفت النشرة أن مجموع الودائع المصرفية ارتفعت على أساس سنوي في يوليو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2020 بنسبة 11 %، إذ سجلت في يوليو من العام الماضي نحو 1.836 تريليون ريال.