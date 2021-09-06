شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي: تنفيذ 21 ألف عملية إلكترونية في اليوم الواحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، م. أحمد الراجحي، أن الوزارة تدرك أهمية تسريع الأعمال ورفع جودة الخدمات المقدمة، فيما لدينا توجه جاد نحو التحول الرقمي؛ إذ يتم حاليا عبر المنصات الإلكترونية تنفيذ نحو 21 ألف عملية باليوم الواحد، مقابل 700 عملية سابقة كحد أقصى خلال مكاتب العمل.

جاء ذلك خلال لقائه برجال أعمال وأعضاء غرفة الجوف، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وممثلي القطاع الخاص.

وأضاف الوزير أنه في ضوء رؤية المملكة 2030، تعمل الوزارة على استشراف مستقبل سوق العمل، وتستعد للمتغيرات في أنماط العمل الجديدة، وعملت على إطلاق شركة عمل المستقبل، ومن خلالها أطلقت منصة العمل الحر، وأصدرت أكثر من 800 ألف وثيقة عمل حر، مع إيجاد فرص العمل عن بُعد، ليستفيد من منصة العمل عن بعد أكثر من 52 ألف مواطن ومواطنة. وبيّن الراجحي أن الوزارة لديها شراكة مميزة مع اتحاد الغرف السعودية فيما يخص القرارات المرتبطة بسوق العمل، وهذا يمنحها صفة الجودة والشمولية، وندرك أهمية تسريع الأعمال ورفع جودة الخدمات المقدمة.

وأشار إلى أن برنامج نطاقات قلّص عدد الأنشطة المصنفة إلى 32 نشاطا، وربط نسب التوطين بمعادلة تعتمد على عدد العاملين؛ لتسهيل تعامل القطاع الخاص مع البرنامج، وزيادة مشاركة الكوادر البشرية الوطنية بسوق العمل. وعن مستهدفات برنامج التوطين، أوضح الوزير أنها تستهدف هذا العام أكثر من 213 ألف فرصة وظيفية لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية.