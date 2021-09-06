شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامي للتنمية»: 1.2 مليار دولار لدعم التعافي بعد الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (بنك التنمية متعدد الأطراف للعالم الإسلامي المصنف من AAA) عن التزامات تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار كجزء من جهودها لدعم الاقتصاد بعد الوباء والانتعاش بين الدول الأعضاء.

وجرى توقيع التزامات التمويل، التي تتكون من حوالى 30 مذكرة تفاهم واتفاقية موقّعة بين كيانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات النظيرة بالبلدان الأعضاء في أفريقيا وآسيا، خلال الاجتماعات السنوية للمجموعة لعام 2021، التي عقدت في طشقند، أوزبكستان.

وتعميقاً للتعاون مع الدولة المضيفة للاجتماع، أطلق البنك الإسلامي للتنمية صندوق التمكين الاقتصادي لأوزبكستان، الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع الحكومة الأوزبكية ومستثمري القطاع الخاص من السعودية، إذ يهدف الصندوق، الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار، الذي خصص البنك الإسلامي للتنمية 20 مليون دولار منه، إلى إيجاد 100 ألف فرصة عمل عبر دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم ويُعد أول صندوق استثمار مؤثر تم إنشاؤه في أوزبكستان.

وشملت الالتزامات الأخرى لأوزبكستان استثمارًا كبيرًا قيمته 200 مليون دولار لدعم التنمية الاقتصادية في المناطق الريفية في البلاد، كما وقّع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع مخصص لتوسيع الوصول إلى خدمات الأورام في أوزبكستان، من خلال تجهيز مراكز العلاج وتوسيع التدريب الطبي. وستوفر المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة التمويل التجاري للعديد من البلدان لدعم استيراد السلع الإستراتيجية، بما في ذلك منتجات الطاقة والمواد الغذائية، سيحصل اتحاد جزر القمر على 392 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث القادمة لدعم الأمن الغذائي وأمن الطاقة.

وستتلقى بوركينا فاسو 100 مليون دولار لدعم شراء المنتجات البترولية المكررة لقطاع الطاقة في البلاد، كما وقّعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة اتفاقيات مماثلة مع غينيا والمالديف، تعهدت بتقديم 100 مليون دولار و75 مليون دولار على التوالي، لدعم استيراد الوقود والسلع الغذائية.