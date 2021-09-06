شكرا لقرائتكم خبر عن 12 يوما على انتهاء مهلة تسجيل الأراضي البيضاء في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف برنامج «الأراضي البيضاء» عن قرب انتهاء المهلة النظامية لتسجيل الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق الجغرافي في مدينة تبوك، وذلك بعد مضي قرابة 6 أشهر (من مارس 2021) على إعلان تطبيق المرحلة الأولى لرسوم الأراضي في تبوك، إذ تبقى على انتهاء مهلة التسجيل 12 يوما.

وأوضح البرنامج أن هذا الإعلان يستهدف التأكيد على ملّاك الأراضي غير المطورة والخاضعة للنظام في تبوك، بحسب النطاق الجغرافي الذي تم الإعلان عنه مسبقا؛ بتسجيل أراضيهم في البوابة الإلكترونية لبرنامج «الأراضي البيضاء» قبل انتهاء المهلة في 18 سبتمبر من العام 2021، تجنبا لفرض غرامة عدم التسجيل التي تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض، بالإضافة إلى فرض الرسوم على أراضيهم.

وأكد البرنامج أن نتائج الدراسات التي أجراها فريق البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية، أثمر عنها تطبيق النظام في عدد من المدن والمحافظات، حيث طُبقت المرحلة الأولى للأراضي البيضاء، والتي تشمل الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في المدينة المنوّرة وحاضرة عسير والطائف ومنطقة جازان وتبوك والأحساء، على أن يمتد لمدن أخرى سيُعلن عنها وعن تفاصيل تطبيق الرسوم فيها خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك ضمن سعي البرنامج لتحقيق عدة أهداف رئيسية تشمل زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الاحتكار، كما تقوم الوزارة بمراجعة دورية للأراضي غير المطورة في المدن؛ لتقرير تطبيق الرسوم فيها أو تعليقه أو تطبيق أكثر من مرحلة، والانتقال للمرحلة التالية في المدينة الواحدة.