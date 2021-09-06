شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الغرف» يدعو المنشآت للانضمام إلى «الشبكة المحلية للاتفاق الأممي» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الاتحاد أن الاتفاق الأممي يسهم بدور رئيس في مساعدة الشركات على مواءمة إستراتيجياتها وعملياتها التشغيلية مع 10 مبادئ عالمية تتعلق بحقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات التي تعزز الأهداف المجتمعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
وكشف اتحاد الغرف التجارية السعودية عن المبادئ العشرة التي أقرتها الأمم المتحدة والمتعلقة بحقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات التي تعزز الأهداف المجتمعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، متمثلة في ضرورة التأكيد على الشركات بدعم واحترام حماية حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، والتأكيد على دعمها حرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية، والقضاء على جميع أشكال العمل القسري والإجباري، والإلغاء الفعلي لعمالة الأطفال، والقضاء على التمييز فيما يتعلق بالتوظيف والمهن، هذا فيما يتعلق بحقوق الإنسان والعمل.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالبيئة، فقد أكدت الأمم المتحدة على ضرورة دعم الشركات تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالبيئة، والقيام بمبادرات لتعزيز قدر أكبر من المسؤولية البيئية، وتشجيع تطوير ونشر التقنيات الصديقة للبيئة، وتختم المبادئ العشرة بمكافحة الفساد، حيث دعت الأمم المتحدة الشركات لمواجهة الفساد بجميع أشكاله، خاصة ما يتعلق بالابتزاز والرشوة.