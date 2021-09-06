شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تستكمل حملتها للترويج لمحافظات مصر بفيديو جديد من كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مقتطفات وفيديو ترويجى قصير نشرته وزارة السياحة والآثار، اليوم، على منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، عن محافظة كفر الشيخ.

يأتى ذلك استكمالاً للحملة الدعائية التى أطلقتها الوزارة أول أيام شهر سبتمبر الحالى على هذه المواقع للترويج السياحى للمحافظات المصرية، وستستمر لمدة ٢٧ يوماً بواقع محافظة كل يوم احتفالاً بيوم السياحة العالمى والذى يتم الاحتفال به يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام.

وتذخر محافظة كفر الشيخ بالعديد من المقومات السياحية حيث الطبيعية المميزة ونيلها الهادئ الذى تتوسطه سحر الطبيعة فى بحيرة البرلس التى تعتبر من أنقى البحيرات.

وتضم عددا من المواقع الأثرية والتاريخية منها مايرجع إلى عصور ما قبل الأسرات وعصر الأسرات المصرية القديمة ومن أهمها بوتو، وتل الفراعين، وسخا، وكوم مطوبس (التل الأحمر) الذى به آثار لبقايا مدن ترجع إلى العصرين البطلمى والرومانى، وتل قبريط، هذا بالإضافة إلى الكثير من المواقع والتلال الأثرية. وقامت وزارة السياحة والآثار بافتتاح متحف كفر الشيخ القومى فى عام 2020 والذى يجمع بين جنباته معروضات أثرية رائعة ترجع إلى مراحل تاريخية متعددة منها المصرى القديم والرومانى والقبطى والإسلامى.