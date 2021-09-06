شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري 479 ألف برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع متوسط إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الصخري خلال الربع الثاني من عام 2021 بمقدار 479 ألف برميل يوميا ، أي بنسبة 6.5 % مقارنة بمستويات الربع السابق ، ليبلغ 7.828 مليون برميل يوميا ، وهو مستوى مرتفع بنحو 277 ألف برميل يوميا ، أي بنسبة 3.7 % مقارنة بالربع المماثل من عام 2020، وذلك وفقا للتقرير الربع سنوي للأوضاع البترولية العالمية الربع الثاني 2021.

وذكر التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط، أن إنتاج النفط الصخري شكل حوالي 44.3 % من إجمالي إنتاج النفط الأمريكي الذي بلغ حوالي 17.7 مليون برميل يوميا خلال نفس الفترة ، ويعزى الارتفاع في إنتاج النفط الصخري الأمريكي خلال الربع الثاني من عام 2021 بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام مقارنة بتكلفة إنتاجه، تزامنا مع تعافي الطلب وتحسن بيئة التشغيل والنمو القوي في مستويات النشاط التجاري.

وأشار التقرير، إلي أنه بشكل عام إنتعشت صناعة النفط الصخري الأمريكي خلال الربع الثاني من عام 2021، إلا أن هذا الإنتعاش يبدو محدودة نظرا لالتزام الشركات بالانضباط الرأسمالي وتخفيض الديون وسداد مستحقات المساهمين مع تحول تركيزها نحو الاحتفاظ بغطاء على الإنتاج.

أما فيما يخص متوسط عدد الحفارات العاملة خلال الربع الثاني من عام 2021 ، فقد ارتفع بمقدار 52 حفارة مقارنة بمستويات الربع السابق ، ليصل إلى 407 حفارة ، مرتفعة بنحو 48 حفارة على أساس سنوي، حيث أن عدد الحفارات العاملة يشهد ارتفاعا شهريا متواصلا منذ شهر سبتمبر 2020 ، وهو مؤشر مبكر عن الإنتاج المستقبلي.