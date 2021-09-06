شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطور تراجع الفقر المدقع في مصر إلى 4.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت مؤشرات الفقر تراجعا ملحوظا خلال مؤشرات بحث الدخل والإنفاق لعام 2019/2020، حيث تراجع معدل الفقر إلى 29.7% مقارنة بـ32.5% في عام 2017/2018) وذلك لأول مرة منذ عام 1999، حيث انخفضت نسبة الفقر في جميع المناطق وكان الانخفاض أكبر في ريف الوجه البحري بنسبة 4.73%، يليه ريف الوجه القبلي بنسبة 3.79%.

ورصدت تفاصيل بحث الدخل والإنفاق تراجع معدلات الفقر المدقع في مصر إلى 4.5% عن عامي 2017/2018 و2015 لتقترب من النسبة المسجلة في عام 2012/2013، وينشر ”الخليج 365” بالإنفوجراف تطور معدلات الفقر المدقع في مصر من عام 1999/2000 وحتى عام 2019/2020، وفقا لما يلي:

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن أكثر من ثلث الأميين فقراء بينما هناك 9.4% فقط من الحاصلين على شهادات جامعية من الفقراء، كما أشارت البيانات إلى أن خمس الفقراء أميون ولم تحصل الغالبية العظمي من الفقراء 70% سوى على تعليم ابتدائي على الأكثر، بينما على النقيض فإن 4% فقط من الفقراء حاصلون على التعليم الجامعي فأكثر.