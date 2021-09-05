شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية»: المملكة تسعى دائما لتعزيز العمل العربي المشترك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، أن منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية البشرية في المملكة تسعى دائما لتعزيز العمل العربي المشترك، والاستفادة من التجارب الناجحة في أسواق العمل العربية.

جاء ذك خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ 47 لمؤتمر العمل العربي، الذي بدأت أعماله اليوم في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.

وأشار الدكتور أبوثنين، أهمية رؤية المملكة 2030 في دعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت؛ لدورهم المهم في رفع ودعم الاقتصاد وخلق فرص العمل للمواطنين، إضافة إلى إطلاق حكومة المملكة عددًا من المبادرات للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد - 19 وآثارها على رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة.

وناقش المشاركون في المؤتمر عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واستعرضوا تقارير لجنة الخبراء القانونيين بشأن اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، كما سيُناقش خلال المؤتمر بند أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل، وكذلك بند متطلبات الاقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل.