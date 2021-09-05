شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 5-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 5-9-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 17.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 728.641 مليار جنيه.

إيقاف تداول 18 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الإسماعيلية مصر للدواجن، العربية للمحابس، بي أي جي للتجارة والاستثمار، الدولية للأسمدة والكيماويات، حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، أم بي للهندسة، الملتقى العربي للاستثمارات، المنصورة للدواجن، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الشمس للإسكان والتعمير، شركة النصر للأعمال المدنية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الألومنيوم العربية. إيقاف تداول 18 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الإسماعيلية مصر للدواجن، العربية للمحابس، بي أي جي للتجارة والاستثمار، الدولية للأسمدة والكيماويات، حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، أم بي للهندسة، الملتقى العربي للاستثمارات، المنصورة للدواجن، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الشمس للإسكان والتعمير، شركة النصر للأعمال المدنية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الألومنيوم العربية.



البورصة تخسر 17.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 17.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 728.641 مليار جنيه. البورصة تخسر 17.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 17.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 728.641 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 477.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.2 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 95.37% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.69%، والعرب على 2.94% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 12.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 87.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 123.8 ألف جنيه، 100.2 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 66.8 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، 25.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.82%، ليغلق عند مستوى 11095 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.56% ليغلق عند مستوى 2451 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 13417 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 4322 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.75% ليغلق عند مستوى 2924 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.49% ليغلق عند مستوى 3915 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 5.29% ليغلق عند مستوى 4427 نقطة، وارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1092 نقطة.

وصعدت أسهم 17 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 153 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية للدواجن، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المتحدة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال الفابضة للاستثمارات المالية، رواد الساحة-رواد، مرسى مرسى علم للتنمية للسياحية، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، 400 ألف سهم، 17107 سهم، 482.7 ألف سهم، 2.8 مليون سهم، 98001 سهم، 540 ألف سهم، 33120 سهم، 35.5 ألف سهم، 75 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات بنك كريدي أجريكول مصر، التعمير والاستشارات الهندسية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 60 ألف سهم، 12010 سهم، 158.4 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، 764.7 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 10 آلاف سهم، 16161 سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية للدواجن، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المتحدة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال الفابضة للاستثمارات المالية، رواد الساحة-رواد، مرسى مرسى علم للتنمية للسياحية، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، 400 ألف سهم، 17107 سهم، 482.7 ألف سهم، 2.8 مليون سهم، 98001 سهم، 540 ألف سهم، 33120 سهم، 35.5 ألف سهم، 75 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات بنك كريدي أجريكول مصر، التعمير والاستشارات الهندسية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 60 ألف سهم، 12010 سهم، 158.4 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، 764.7 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 10 آلاف سهم، 16161 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي دلتا للإنشاء والتعمير، بالم هيلز للتعمير، 45620 سهم، مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات تعليم لخدمات الإدارة، بنك كريدي أجريكول مصر، مصر للفنادق، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 100 ألف سهم، 200 ألف سهم، 1000 سهم، 80 سهم، مليون سهم، على التوالي.

كما أعلنت شركة المجموعة المصرية العقارية، بيع المساهم تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي، عدد 6.8 مليون سهم بسعر 7.6338 حنيه بقيمة إجمالية 5.9 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمتها من 13.2401% إلى 11.5412%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركات بلتون لتداول الأوراق المالية، البنك العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

وأعلنت شركة دلتا للإنشاء والتعمير، شراء المساهم أحمد رمضان علي خليل عدد 45620 سهم بسعر 21.03 جنيه بقيمة إجمالية 959.1 ألف جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 5.392% إلى 6.055%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية.

نتائج الأعمالأعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2021، وحققت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية مبيعات بلغت 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021 مقابل 1.02 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 8.37%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 117 مليون جنيه مقابل 170 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 31.2%. نتائج الأعمالأعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2021، وحققت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية مبيعات بلغت 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021 مقابل 1.02 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 8.37%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 117 مليون جنيه مقابل 170 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 31.2%.

وأعلنت الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا)، مبيعات بلغت 10.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021 مقابل 26.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 61%، وبلغ صافي الخسائر 98.3 مليون جنيه مقابل خسائر صافية بلغت 124.6 مليون جنيه للفترة المقابلة بانخفاض بلغت قيمته 26.4 مليون جنيه نتيجة لانخفاض في الأجور وكذلك الانخفاض في حجم المبيعات حيث تزيد تكلفة المبيعات عن أسعار بيعها لزيادة معدلات استهلاك الخامات والطاقة لتقادم خطوط الإنتاج، ولذا تم تعليق النشاط الإنتاجي منذ 25 سبتمبر عام 2019 ولحين الانتهاء من أعمال تطوير وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج والاقتصار على بيع من المخزون.





السويدي إليكتريك أعلنت شركة السويدي إليكتريك، عن توقيع شركتها التابعة شركة السويدي إليكتريك لنقل وتوزيع الطاقة (المملوكة بنسبة 99.8%) عقد لصالح شركة كهرباء غانا لإنشاء محطة محولات رئيسية جهد بقيمة 16.7 مليون دولار، ويشمل نطاق أعمال "السويدي إليكتريك لنقل وتوزيع الطاقة" التصميم والتوريد والتركيب لكامل أعمال المشروع بنظام تسليم المفتاح على أن يتم التشغيل خلال 24 شهر من تاريخ بدء الأعمال.