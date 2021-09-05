شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة السعودي يزور المتحف المصري بالتحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطحب اليوم الأحد الدكتور خالد العناني وزير للسياحة و الآثار، الوزير أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي في جولة داخل المتحف المصري بالتحرير، حيث استمعا إلى شرح من صباح عبدالرازق مديرة المتحف.

وقد شملت الجولة قاعات العرض المختلفة بالمتحف منها القاعات الخاصة بالدولة القديمة، والدولى الوسطى والحديثة، بالإضافة إلى القاعات الخاصة بتماثيل الملك آخناتون والملكة نفرتيتي وعصر العمارنة، ومقتنيات يويا و توبا، و كنوز الملك توت عنخ آمون.

و قد أعرب وزير السياحة السعودي، خلال الجولة، عن إعجابه بمقتنيات المتحف و خاصة تمثال لرأس الملكة حتشبسوت و تابوت داجي الملون و قناع الملك الشاب.

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