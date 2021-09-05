شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف ايه عن منصة تعليم الأقران لتوظيف النساء بالدول العربية المدعومة من البنك الدولى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق "منصة التعلم من الأقران لتوظيف النساء" قبل تفشي جائحة كورونا مباشرة، عبر مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولى وتجمع بين أكبر أرباب العمل في العراق والأردن ولبنان بصورة منتظمة من أجل المشاركة في القضايا المتعلقة بالتنوع بين الجنسين في أماكن العمل.

1- أقيمت 9 ندوات تعليمية عبر الإنترنت في البلدان الثلاثة شاركت فيها نحو 195 شركة: 33 شركة في العراق، و90 شركة في الأردن، و72 في لبنان.

2- تناولت تلك الندوات مجموعة متنوعة من الموضوعات منها الصحة النفسية والقدرة على التكيف والرفاهة في أماكن العمل.

3- ركزت على سياسات العمل التي تتسم بالمرونة وتراعي الظروف الأسرية ومستقبل العمل.

4- أكدت على جدوى ومبررات العمل للنساء اللائي يضطلعن بأدوار غير تقليدية.

5- إلقاء الضوء على أمثلة للممارسات الجيدة التي تعزز المساواة بين الجنسين.