شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 5-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 5-9-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 17.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 728.641 مليار جنيه.



إيقاف تداول 18 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الإسماعيلية مصر للدواجن، العربية للمحابس، بي أي جي للتجارة والاستثمار، الدولية للأسمدة والكيماويات، حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، أم بي للهندسة، الملتقى العربي للاستثمارات، المنصورة للدواجن، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الشمس للإسكان والتعمير، شركة النصر للأعمال المدنية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الألومنيوم العربية. إيقاف تداول 18 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الإسماعيلية مصر للدواجن، العربية للمحابس، بي أي جي للتجارة والاستثمار، الدولية للأسمدة والكيماويات، حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، أم بي للهندسة، الملتقى العربي للاستثمارات، المنصورة للدواجن، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الشمس للإسكان والتعمير، شركة النصر للأعمال المدنية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الألومنيوم العربية.



البورصة تخسر 17.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 17.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 728.641 مليار جنيه. البورصة تخسر 17.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 17.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 728.641 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 477.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.2 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 95.37% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.69%، والعرب على 2.94% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 12.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 87.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 123.8 ألف جنيه، 100.2 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 66.8 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، 25.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.82%، ليغلق عند مستوى 11095 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.56% ليغلق عند مستوى 2451 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 13417 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 4322 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.75% ليغلق عند مستوى 2924 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.49% ليغلق عند مستوى 3915 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 5.29% ليغلق عند مستوى 4427 نقطة، وارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1092 نقطة.

وصعدت أسهم 17 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 153 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 3.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.69%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 11.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.19%.

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 4.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.07%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 79.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.88%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 2.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.60%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري-1 بسعر إغلاق 0.284 جنيه بنسبة تراجع بلغت 23.24%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 65.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.33%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 32.620 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.20%.

- سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.830 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.18%.

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 2.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.86%.