شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية ونظيره السوداني يبحثان تعزيز التعاون المالي والاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بجمهورية السودان الدكتور جبريل إبراهيم، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة 3-4 سبتمبر 2021 في مدينة طشقند بأوزباكستان.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين، بالإضافة إلى فتح آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين الشقيقين.