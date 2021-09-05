الاقتصاد

وزير المالية ونظيره السوداني يبحثان تعزيز التعاون المالي والاقتصادي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية ونظيره السوداني يبحثان تعزيز التعاون المالي والاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بجمهورية السودان الدكتور جبريل إبراهيم، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة 3-4 سبتمبر 2021 في مدينة طشقند بأوزباكستان.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين، بالإضافة إلى فتح آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين الشقيقين.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا