213 ألف فرصة وظيفية يستهدفها برنامج التوطين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أن برنامج التوطين هذا العام يستهدف أكثر من 213 ألف فرصة وظيفية لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية.

وأوضح الراجحي خلال لقائه أمس رجال الأعمال وأعضاء الغرفة التجارية بمنطقة الجوف، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وممثلي القطاع الخاص، أن برنامج نطاقات قلص عدد الأنشطة المصنفة إلى 32 نشاطا، مشيرا إلى أن نسب التوطين ربطت بمعادلة تعتمد على عدد العاملين لتسهيل تعامل القطاع الخاص مع البرنامج وزيادة مشاركة الكوادر البشرية الوطنية بسوق العمل.

وبين الراجحي أن الوزارة لديها شراكة مميزة مع اتحاد الغرف السعودية فيما يخص القرارات المرتبطة بسوق العمل، وقال «هذا يمنحها صفة الجودة والشمولية، وندرك أهمية تسريع الأعمال ورفع جودة الخدمات المقدمة، ولدينا توجه جاد نحو التحول الرقمي، حيث يتم حاليا عبر المنصات الالكترونية تنفيذ أكثر من 21 ألف عملية باليوم الواحد مقابل 700 عملية سابقا كحد أقصى من خلال مكاتب العمل».

وذكر أنه في ضوء رؤية المملكة 2030، تعمل الوزارة على استشراف مستقبل سوق العمل وتستعد للمتغيرات في أنماط العمل الجديدة، وعملت على إطلاق شركة عمل المستقبل ومن خلالها أطلقت منصة العمل الحر وإصدار أكثر من 800 ألف وثيقة عمل حر، وإيجاد فرص العمل عن بعد، ليستفيد من منصة العمل عن بعد أكثر من 52 ألف مواطن ومواطنة.

أبرز ما قاله وزير الموارد:

