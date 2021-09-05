توقيع 6 اتفاقيات تعاون و7 عقود تمويل في الجوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف أمس، بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، توقيع 6 مذكرات تفاهم وتعاون بين عدد من الجهات لخدمة المستفيدين بالمنطقة وتطوير التنسيق والأداء، منها 4 مذكرات بين فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة وكل من جامعة الجوف وأمانة المنطقة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والغرفة التجارية بمنطقة الجوف، كما تم توقيع مذكرتي تفاهم بين بنك التنمية الاجتماعية وكل من غرفة الجوف وجمعية تواد للتنمية الأسرية. كما شهد توقيع 7 عقود تمويلية بين بنك التنمية الاجتماعية و7 مستفيدين من أبناء وبنات المنطقة، لتوفير تمويل بقيمة 2.23 مليوني ريال لأنشطة المستفيدين في مجالات بيع التمور والمحاماة وبيع الأدوات والأجهزة الطبية وأكاديمية رياضية ومقهى وأعمال نجارة وعيادة أسنان. جاء ذلك خلال استقبال أمير الجوف لوزير المواد البشرية يرافقه عدد من قيادات الوزارة والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، لمناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة، وتوقيع عدد من الاتفاقيات لخدمة أهالي المنطقة.

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