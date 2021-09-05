4 رحلات أسبوعية

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ويتم تشغيل الرحلات إلى جزر المالديف عبر أحدث طائراتها من طراز بوينج 777-300 و787 دريملاينر، لضيوف «السعودية» المحصنين بلقاح فيروس كورونا، ومن أجرى فحصا مخبريا نتيجته سلبية السفر إلى المالديف بدون حجر صحي، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.
وأوضح مدير عطلات السعودية ماجد الحربي، أن بإمكان الضيوف الاستفادة من العروض الحصرية على باقات جزر المالديف التي توفرها منصة عطلات السعودية، تشمل تذاكر الطيران، وأماكن إقامة مختارة من فئتي 4 و5 نجوم، وجميع الوجبات، فضلا عن توفير خدمة التنقل بأسعار تنافسية.
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