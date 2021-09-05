شكرا لقرائتكم خبر الإسلامي للتنمية يلتزم بـ1.2 مليار دولار لدعم التعافي بعد الجائحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، عن التزامات تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار كجزء من جهودها لدعم الاقتصاد بعد الوباء بين الدول الأعضاء.

وجرى توقيع التزامات التمويل، التي تتكون من حوالى 30 مذكرة تفاهم واتفاقية موقعة بين كيانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات النظيرة في البلدان الأعضاء في أفريقيا وآسيا، خلال الاجتماعات السنوية للمجموعة لعام 2021، التي عقدت في طشقند، أوزبكستان.

وتعميقا للتعاون مع الدولة المضيفة للاجتماع، أعلن البنك الإسلامي عن إطلاق صندوق التمكين الاقتصادي لأوزبكستان، الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع الحكومة الأوزبكية ومستثمري القطاع الخاص من السعودية، حيث يهدف الصندوق الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار، والذي خصص البنك الإسلامي للتنمية 20 مليون دولار منه، إلى إيجاد 100 ألف فرصة عمل عبر دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم (MSMEs)، ويعد أول صندوق استثمار مؤثر تم إنشاؤه في أوزبكستان.

وشملت الالتزامات الأخرى لأوزبكستان استثمارا كبيرا قيمته 200 مليون دولار لدعم التنمية الاقتصادية في المناطق الريفية في البلاد، كما وقع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع مخصص لتوسيع الوصول إلى خدمات الأورام في أوزبكستان، من خلال تجهيز مراكز العلاج وتوسيع التدريب الطبي.

وستوفر المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) التمويل التجاري لعدد من البلدان لدعم استيراد السلع الاستراتيجية، بما في ذلك منتجات الطاقة والمواد الغذائية، سيحصل اتحاد جزر القمر على 330 مليون يورو (392 مليون دولار أمريكي) على مدى السنوات الثلاث القادمة لدعم الأمن الغذائي وأمن الطاقة.

فيما ستتلقى بوركينا فاسو 85 مليون يورو (100 مليون دولار) لدعم شراء المنتجات البترولية المكررة لقطاع الطاقة في البلاد، كما وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة اتفاقيات مماثلة مع غينيا والمالديف، تعهدت بتقديم 100 مليون دولار و75 مليون دولار على التوالي، لدعم استيراد الوقود والسلع الغذائية.

وفي هذا الشأن، وقع البنك الإسلامي للتنمية عدة اتفاقيات تركز على التنمية الاقتصادية، كما سيمول البنك مشروعين رئيسيين في بنين تبلغ قيمتهما الإجمالية 150 مليون دولار.