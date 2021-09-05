12 يوما على انتهاء مهلة تسجيل الأراضي البيضاء في تبوك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبقى على انتهاء نهاية مهلة تسجيل الأراضي البيضاء في تبوك 12 يوما، وذلك من المهلة الممنوحة والبالغة 6 أشهر، حيث سيبدأ تطبيق المرحلة الأولى للأراضي الخام غير المطورة في تبوك بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، اعتبارا من 18 سبتمبر الجاري.

وأوضح برنامج الأراضي البيضاء في بيان أمس، أنه اقترب انتهاء المهلة النظامية لتسجيل الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق الجغرافي في مدينة تبوك، وذلك بعد مضي قرابة 6 أشهر (من مارس 2021) على إعلان تطبيق المرحلة الأولى لرسوم الأراضي في هذه المدينة.

وأكد البرنامج على ملاك الأراضي غير المطورة والخاضعة للنظام في تبوك، بحسب النطاق الجغرافي الذي تم الإعلان عنه مسبقا؛ بتسجيل أراضيهم في البوابة الالكترونية لبرنامج «الأراضي البيضاء» على الرابط: idlelands.housing.gov.sa، قبل انتهاء المهلة في 18 سبتمبر من العام 2021، تجنبا لفرض غرامة عدم التسجيل التي تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض، بالإضافة إلى فرض الرسوم على أراضيهم.

وأفاد البرنامج أن نتائج الدراسات التي أجراها فريق البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية، أثمر عنها تطبيق النظام في عدد من المدن والمحافظات، حيث طبقت المرحلة الأولى للأراضي البيضاء، والتي تشمل الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في المدينة المنورة وحاضرة عسير والطائف ومنطقة جازان وتبوك والأحساء، على أن يمتد لمدن أخرى سيعلن عنها وعن تفاصيل تطبيق الرسوم فيها خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك ضمن سعي البرنامج لتحقيق عدة أهداف رئيسة تشمل زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الاحتكار، كما تقوم الوزارة بمراجعة دورية للأراضي غير المطورة في المدن، لتقرير تطبيق الرسوم فيها أو تعليقه أو تطبيق أكثر من مرحلة، والانتقال للمرحلة التالية في المدينة الواحدة.

وكان البرنامج أعلن في 22 مارس 2021 عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من الرسوم في مدينة تبوك، موضحا أن النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من البرنامج تم تحديده بعد استعراض نتائج ورش العمل التي عقدت مع أمانة منطقة تبوك ومناقشة النطاق المقترح، حيث تم اعتماد النطاق الجغرافي لتطبيق النظام بما يتناسب مع أهداف البرنامج ويتناسق مع خطط الأمانة الاستراتيجية للمدينة.

تسجيل الأراضي البيضاء في تبوك

22 مارس 2021 بدء المهلة

18 أغسطس 2021 نهاية المهلة