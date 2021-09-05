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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بينبع استضافت اجتماع المجلس الاستشاري لمدينة ينبع الصناعية بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد القرشي، وعدد من المسؤولين بالهيئة ورؤساء الشركات الصناعية بمركز الملك فهد الحضاري.

وناقش المجلس الأجندة المجدولة في الاجتماع، مستعرضا أبرز المستجدات في مدينة ينبع الصناعية، واعتماد عدد من المبادرات التي سيتم إطلاقها خلال الربع الحالي.

ويهدف اجتماع مجلس المدينة إلى تحقيق التكامل بين الهيئة الملكية والشركات الصناعية بالمدينة من خلال تبادل وجهات النظر وتقديم المبادرات البناءة وتعزيز الاستدامة والتنافسية في مختلف المجالات التي من شأنها رفع جودة الحياة ما يعود بالفائدة على قاطني مدينة ينبع الصناعية.