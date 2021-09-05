شكرا لقرائتكم خبر الهيئة الملكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وناقش المجلس الأجندة المجدولة في الاجتماع، مستعرضا أبرز المستجدات في مدينة ينبع الصناعية، واعتماد عدد من المبادرات التي سيتم إطلاقها خلال الربع الحالي.
ويهدف اجتماع مجلس المدينة إلى تحقيق التكامل بين الهيئة الملكية والشركات الصناعية بالمدينة من خلال تبادل وجهات النظر وتقديم المبادرات البناءة وتعزيز الاستدامة والتنافسية في مختلف المجالات التي من شأنها رفع جودة الحياة ما يعود بالفائدة على قاطني مدينة ينبع الصناعية.
كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة الملكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.