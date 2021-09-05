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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف اليوم أولى جولات «واعد» لريادة الأعمال، التي ينظمها مركز أرامكو لريادة الأعمال «واعد»، والهيئة الملكية بالجبيل، وذلك بقاعة المؤتمرات بالفناتير بالجبيل الصناعية. وتهدف جولة «واعد» إلى البحث عن أبرز رواد الأعمال والشركات الناشئة في المملكة، حيث سيقوم «واعد» بزيارة 6 مدن سعودية هي الجبيل الصناعية، وينبع، وجدة، والرياض، والمدينة المنورة، إضافة إلى مكة المكرمة، يستعرض خلالها أفكارا ابتكارية ومتطورة تتنافس على برامج دعم متميزة، مثل المشاركة في رأس المال الجريء بقيمة تصل إلى 19 مليون ريال، وبرنامج القروض تصل إلى 5 ملايين ريال وبرنامج الاحتضان.



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