مؤسسة الحبوب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت صرف مستحقات الدفعة التاسعة من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة الثالثة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الالكترونية «محصولي» على الموقع الرسمي للمؤسسة. وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة 60.766.965 ريالا، لصافي كمية مستلمة 45.031 طنا، وذلك لـ 155 مزارعا، منهم 16 مزارعا وشركة من أصحاب العلاقة التعاقدية، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم 565.413.838 ريالا لـ 1615 مزارعا وبكمية 430.735 طنا.



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