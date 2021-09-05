تدشين مشروع صوامع ينبع بتكلفة 346 مليون ريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، دشن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبدالرحمن الفضلي أمس مشروع فرع المؤسسة العامة للحبوب بمحافظة ينبع، بتكلفة إجمالية بلغت 364 مليون ريال.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس أن هذا المشروع الضخم والحيوي يعد أحد مبادرات برامج التحول الوطني والمتمثل في تطوير نظام الإنذار المبكر للأغذية وحالات الطوارئ وإدارة الخزن الاستراتيجي والذي يهدف إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح وتعزيز طاقات استقبال الحبوب.

وأشار إلى أنه يضم صوامع خرسانية لتخزين الغلال بسعة إجمالية تبلغ 120 ألف طن متري، ومعدات لتفريغ السفن على رصيف الميناء بطاقة 1000 طن/الساعة، وبرج تشغيل بكامل معداته لنقل الغلال وتوزيعه داخل الصوامع إضافة إلى المختبرات، وأنظمة التحكم الآلي، وكامل خطوط المرافق، وشبكات متكاملة لصرف الأمطار، وأنظمة إنذار ومكافحة الحريق، ومحطة احتياطية لتوليد الكهرباء، إلى جانب المباني الخدمية والإدارية الأخرى.

وذكر أن هذا الفرع يعد الخامس عشر للمؤسسة ليصل إجمالي طاقات المؤسسة التخزينية إلى حدود 3.5 ملايين طن.

مشروع صوامع ينبع

التكلفة

364 مليون ريال

السعة

120 ألف طن متري

طاقة معدات تفريغ السفن على رصيف الميناء 1000 طن/الساعة

المشروع يضم:

