تعاون بين «صُنع في السعودية» والمدينة الاقتصادية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع أمين هيئة تنمية «الصادرات السعودية» فيصل البداح، والعضو المنتدب لشركة إعمار المدينة الاقتصادية المطورة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد بشناق، أمس، مذكرة تعاون بين برنامج «صنع في السعودية» وشركة إعمار.

وتهدف المذكرة إلى دعم برنامج «صنع في السعودية» لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، بالتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتقديم فوائد ملموسة لأعضاء البرنامج، وذلك بالتعاون عبر المشاريع والمبادرات المشتركة، والمشاركة في اجتماعات منتظمة لمواءمة أهداف ونتائج الشراكة، وتعزيز نقل المعارف وأفضل الممارسات بين «الصادرات السعودية» ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية الوادي الصناعي.

ويسعى برنامج «صنع في السعودية» الذي أطلقته هيئة تنمية الصادرات السعودية في مارس الماضي برعاية ولي العهد، إلى زيادة الاستهلاك المحلي وحصة السوق للسلع والخدمات المحلية، وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية في أسواق التصدير ذات الأولوية، والإسهام في تعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودي للاستثمار المحلي والأجنبي.

ويعد البرنامج محركا أساسيا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المنتج السعودي، وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز، مما يسهم في توجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية، وصولا إلى إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول 2030.