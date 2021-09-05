شكرا لقرائتكم خبر النطاق السعري لاكتتاب العربية لخدمات الإنترنت بين 136 و151 ريالا للسهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات «solutions by stc»، النطاق السعري لأسهم الطرح في اكتتابها العام من 136 ريالا إلى 151 ريالا للسهم الواحد، معلنة عن بدء فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات.

وأوضحت في بيان أمس، أن فترة عملية بناء سجل الأوامر تنتهي 13 سبتمبر الحالي، فيما ستبدأ فترة الطرح للأفراد بتاريخ 19 سبتمبر، وتستمر لمدة 3 أيام.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 50 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 5.99 ملايين سهم.

وسيحدد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر لتتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي ستخصص مبدئيا للفئات المشاركة 24 مليون سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، وفي حال اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمديري سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 21.6 مليون سهم طرح - كحد أدنى - بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.