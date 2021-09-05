شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف جولة رقابية للتحقق من توافر المنتجات والسلع المدرسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت وزارة التجارة 3036 جولة رقابية على منافذ بيع المستلزمات المدرسية من مكتبات ومحال قرطاسية في مختلف مناطق المملكة، تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقامت الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها على منافذ بيع المستلزمات المدرسية، بالتحقق من توافر المنتجات والسلع المدرسية، والتأكد من وجود بطاقات السعر على المستلزمات، وعدم اختلاف سعر الرف عن الأسعار المدونة على أجهزة المحاسبة، والتثبت من نظامية سير العمل في المكتبات والقرطاسيات، وعدم وجود أَي مخالفات غش تجاري أو تقليد، وحررت الفرق الرقابية خلال جولاتها 36 مخالفة فورية على المنشآت المخالفة.