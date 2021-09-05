شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة والضريبة والجمارك»: 90 يومًا على تطبيق «الفوترة الإلكترونية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مكلفيها الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، إلى المسارعة في الاستعداد اللازم لتهيئة منشآتهم بمتطلبات المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية "فاتورة"، والمتبقي عليها 90 يومًا، إذ سيبدأ تطبيقها في 4 ديسمبر 2021م.

وأوضحت الهيئة أن متطلبات الالتزام بالمرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية تتمثل في التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، كذلك التأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الفوترة الإلكترونية (فاتورة).

وتتضمن متطلبات الالتزام التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بجميع العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة للفواتير الضريبية المبسطة، والرقم الضريبي للمشتري المسجل في ضريبة القيمة المضافة للفواتير الضريبية. وأيضاً التأكد من تضمين عنوان الفاتورة وذلك حسب النوع المصدر.