بتخفيضات 30%.. التموين تعلن موعد انطلاق معرض ’’أهلا مدارس‘‘ استعدادا للعام الدراسي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انطلاق معرض "أهلا مدارس"، اعتبارا من يوم 16 سبتمبر الجاري، ولمدة شهر، بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، لطرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان، بتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى المراحل التعليم المختلفة، وأيضا توفير المنتجات الغذائية التي يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكافة مستلزمات الغذائية التى يحتاجها "سندوتش الطلاب"، كما وجه الوزير بمد المعرض بكافة المستلزمات طوال فترة إقامته.

وأوضح أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المعرض سيتضمن كافة المستلزمات والأدوات المكتبية وكل ما يحتاجه الطلاب داخل المعرض، بالتعاون بين وزارة التموبن والاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية بالقاهرة حيث سيشارك كبار الشركات المنتجة بأسعار مخفضة،وتصل نسبه التخفيضات الى 30%، كما سيتم توزيع العديد من نقط التطهير داخل المعرض، بجانب أيضا زيادة عرض الممرات بالمعرض لإتاحة مسافة كبيرة لتحرك الزوار ومنع أى تزاحم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.