شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة بجلسة الأحد على رأسها "السياحة" بنسبة 6.11% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت كافة قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 6.11%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 4.99%، يليه قطاع العقارات بنسبة 4.13%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.82%، ثم قطاعي خدمات النقل والشحن والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.58%، 3.52%، على التوالي، وهبط قطاعي التجارة والموزعون والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.86%، 2.83%، على التوالي.

كما تراجع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.28%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.15%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.99%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.9%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.82%، وانخفضت قطاعات الورق ومواد التعبئة والتغليف والخدمات التعليمية والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.62%، 1.55%، 1.26%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.16%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 17.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 728.641 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 477.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.2 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 95.37% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.69%، والعرب على 2.94% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 12.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 87.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 123.8 ألف جنيه، 100.2 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 66.8 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، 25.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.82%، ليغلق عند مستوى 11095 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.56% ليغلق عند مستوى 2451 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 13417 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 4322 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.75% ليغلق عند مستوى 2924 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.49% ليغلق عند مستوى 3915 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 5.29% ليغلق عند مستوى 4427 نقطة، وارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1092 نقطة.

وصعدت أسهم 17 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 153 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.