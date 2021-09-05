شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصات أبو ظبى وقطر والكويت بجلسة الأحد.. وصعود الأسهم السعودية ودبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.14% رابحًا 16.05 نقطة ليغلق عند مستوى 11335.92 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.03% رابحًا 1.01 نقطة ليغلق عند مستوى 2913.38 نقطة.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.21% خاسرًا 16.09 نقطة ليغلق عند مستوى 7636.884 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.372 تريليون درهم، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.17% خاسرًا 2.88 نقطة ليغلق عند مستوى 1660.56 نقطة، وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت، كما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.08% خاسراً 9.41 نقطة ليغلق عند مستوى 11061.75 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.14% رابحًا 16.05 نقطة ليغلق عند مستوى 11335.92 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.04% رابحًا 508.72 نقطة ليغلق عند مستوى 25427.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 192.7 مليون سهم بقيمة 7.5 مليار ريال.

وصعدت 10 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها السلع طويلة الأجل بنسبة 1.82%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.79%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.26%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.84%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.3%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.21%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.11%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع التطبيقات والخدمات التقنية بنسبة 1.24%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.9%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية وإنتاج الأغذية بنسبة 0.72%، 0.71%، على التوالي، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.38%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.33%.

وقفز 83 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 9.36%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 6.67%، ثم سهم "باتك" بنسبة 6.67%، وتراجع 97 سهمًا على رأسها سهم "باعظيم" بنسبة 2.78%، ثم سهم "وقت اللياقة" بنسبة 2.34%، ثم سهم "سايكو" بنسبة 2.11%، فيما تصدر سهم "زجاج" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 525.2 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.03% رابحًا 1.01 نقطة ليغلق عند مستوى 2913.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 214.7 مليون سهم محققة ما قيمته 128.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1889 صفقة لعدد 33 سهمًا، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها التأمين بنسبة 1.95%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.75%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.37%، ثم قطاعي السلع والبنوك بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.99%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.25%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.05%.

وقفز 12 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة دبي للتأمين بنسبة 14.89%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 3.33%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 8.10%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.03%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 114.4 مليون ورقة بقيمة 35.4 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 3.33%.

بورصة أبو ظبي

فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.21% خاسرًا 16.09 نقطة ليغلق عند مستوى 7636.884 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.372 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 241.9 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 5086 صفقة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعة بنسبة 2.01%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.8%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.87%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.85%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.59%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.43%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.65%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.2%.

وارتفع 16 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 14.98%، ثم سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 14.83%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 14.59%، وتراجع 24 سهمًا على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 9.8%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 9.12%، ثم سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" بنسبة 7.61%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 475.2 مليون درهم.

بورصة البحرين

وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.17% خاسرًا 2.88 نقطة ليغلق عند مستوى 1660.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.1 مليون سهم بقيمة 388.1 ألف دينار بحريني، وانخفض ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة تراجع 13.78% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.44%، ثم قطاع المال بنسبة تراجع 13.68% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.56%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.48%، ثم قطاع العقارات بنسبة تراجع 13.26% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.57%.

كما تراجع قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 5.65% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.23%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 19% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.59%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 10.27% مدفوعًا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.83%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.35%، وصعد سهمي بنك البحرين والكويت وبنك البحرين الوطني بنسبة 0.2%، 0.17%، على التوالي.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.32% خاسرًا 21.93 نقطة ليغلق عند مستوى 6791.18 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.28% خاسرًا 21.19 نقطة ليغلق عند مستوى 7437.62 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.44% خاسرًا 24.36 نقطة ليغلق عند مستوى 5508.05 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.34% خاسرًا 20.06 نقطة ليغلق عند مستوى 5808.57 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 265.5 مليون سهم بقيمة 38.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8773 صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات المالية بنسبة 1%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.68%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.51%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.17%، ثم قطاعي الصناعة والرعاية الصحية بنسبة 0.13%، 0.11%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع المنافع بنسبة 0.84%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.31%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والمواد الأساسية بنسبة 0.09%، 0.05%، على التوالي.

بورصة قطر

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.08% خاسراً 9.41 نقطة ليغلق عند مستوى 11061.75 نقطة، وبلغ حجم التداول 106.9 مليون سهم بقيمة 216.3 مليون ريال عبر تنفيذ 5827 صفقة، وتراجع 25 سهماً، وارتفع 17 سهمًا، واستقرت 5 أسهم.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الاتصالات بنسبة 0.46%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.28%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.31%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.14%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.06%.