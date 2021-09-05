شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بجلسة الأحد.. و17.1مليار جنيه خسائر سوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وخسر رأس المال السوقي 17.1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى728,641 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.82%، ليغلق عند مستوى 11095 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.56% ليغلق عند مستوى 2451 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 13417 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 4322 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.75% ليغلق عند مستوى 2924 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.49% ليغلق عند مستوى 3915 نقطة.